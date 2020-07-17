Житель Мценска совершил поджог автомобиля

Огонь перекинулся на жилой дом.

В ночное время в мценскую полицию поступило сообщение о возгорании автомобиля и частного дома. Как установили впоследствии, причиной возгорания стал поджог.

Полицейские установили подозреваемого в совершении умышленного повреждения имущества. Им оказался ранее судимый 39-летний житель Мценска.

Причастность к произошедшему молодой человек отрицать не стал и объяснил свой поступок ранее возникшим конфликтом с потерпевшим. С помощью бензина он совершил поджог автомобиля «Ниссан» стоимостью 80 тысяч рублей. Впоследствии огонь перекинулся на стену частного дома 68-летней пенсионерки.

В отношении подозреваемого следственным отделом МО МВД России «Мценский» возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные путем поджога». Санкция данной статьи в качестве наказания предусматривает принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие.