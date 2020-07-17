Карта распространения COVID-19 в Орловской области На сегодня в регионе подтверждено 42 новых случая коронавирусной инфекции.















По информации федерального оперативного штаба на 17 июля в Орловской области зарегистрированы 5240 случаев заболевания коронавирусом.



Общее число больных в регионе составило 1348 человек, выздоровели 3815 человек. 77 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.



В настоящее время COVID-19 подтвержден у 2542 жителей Орла, 573 – в Орловском районе, 559 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе, 158 – в Ливнах, 127 – в Болховском районе, 112 – в Дмитровском районе, 111 – в Урицком районе, 95 – в Новодеревеньковском районе, 91 – в Хотынецком районе, 80 – в Новосильском районе, 74 – в Свердловском районе, по 72 – в Верховском и Ливенском районах, 70 – в Кромском районе, 59 – в Шаблыкинском районе, 58 − в Покровском районе, 57 – в Знаменском районе, 55 – в Малоархангельском районе, 53 – в Глазуновском районе, 46 − в Должанском районе, по 37 – в Троснянском, Колпнянском и Залегощенском районах, 26 – в Сосковском районе, 21 – в Корсаковском районе, 18 – в Краснозоренском районе.



Все заболевшие находятся под наблюдением управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального департамента здравоохранения, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

17 июля 2020 года



