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В Орле правила безопасности появились на асфальте

Активисты и сотрудники ГИБДД ведут профилактическую работу.


С начала года в Орловской области произошло 36 ДТП с участием несовершеннолетних. 41 ребенок пострадал. 
 
Сотрудники Госавтоинспекции и активисты «Молодой Гвардии» еще раз напоминают детям и их родителям о соблюдении правил безопасности на дороге. Предупреждающие надписи появились сразу в нескольких парках и скверах областного центра. 
 
Сотрудники ГИБДД отмечают, что в летнее время увеличивается количество ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов. Контроль со стороны родителей ослабляется, а сами дети нередко теряют бдительность. Профилактическая акция «Внимание, пешеход!» призвана улучшить статистику. На надписях - простые правила, которые могут спасти жизни. Так у пешеходных переходов можно увидеть надпись: «Сними наушники - посмотри по сторонам».
 
Как сообщили активисты, в ближайшее время подобные надписи появятся возле торговых центров и местах массового скопления людей.



Надежда Невматулина
17 июля 2020 года
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