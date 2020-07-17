В Орле правила безопасности появились на асфальте

Активисты и сотрудники ГИБДД ведут профилактическую работу.

С начала года в Орловской области произошло 36 ДТП с участием несовершеннолетних. 41 ребенок пострадал.

Сотрудники Госавтоинспекции и активисты «Молодой Гвардии» еще раз напоминают детям и их родителям о соблюдении правил безопасности на дороге. Предупреждающие надписи появились сразу в нескольких парках и скверах областного центра.

Сотрудники ГИБДД отмечают, что в летнее время увеличивается количество ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов. Контроль со стороны родителей ослабляется, а сами дети нередко теряют бдительность. Профилактическая акция «Внимание, пешеход!» призвана улучшить статистику. На надписях - простые правила, которые могут спасти жизни. Так у пешеходных переходов можно увидеть надпись: «Сними наушники - посмотри по сторонам».

Как сообщили активисты, в ближайшее время подобные надписи появятся возле торговых центров и местах массового скопления людей.