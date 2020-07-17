Мошенники вместо обещанной предоплаты опустошили банковский счет орловчанки В результате действий злоумышленников пенсионерка лишилась крупной суммы денег.





Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, в полицию с заявлением обратилась 65-летняя женщина и рассказала, что несколькими днями ранее она разместила в сети Интернет объявление о продаже дачного дома. Через некоторое время ей позвонили неизвестные, выразившие желание приобрести ее дом. Они сообщили, что едут из другого региона и хотят перевести предоплату. Женщина отправилась в банк и выполнила все действия, предложенные злоумышленниками, после чего с ее счета были списаны 170 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полиция предупреждает: Интернет-мошенники для обогащения используют самые разные схемы. Например, выставляют объявления о продаже автомобилей (или других товаров) по крайне выгодной цене. Покупатели, желающие приобрести машину, соглашаются внести задаток. После того, как человек переводит деньги - продавцы просто «исчезают». А при разбирательстве оказывается, что номера мошенников зарегистрированы на подставных лиц.

А бывает и наоборот, когда злоумышленники сами выступают в роли покупателей. Они звонят по объявлению и предлагают внести часть суммы за товар, на что в ответ получают расчетный счет продавца. По этим данным мошенники пытаются совершить покупку через Интернет и просят смс-код с телефона, якобы для подтверждения перевода. В итоге денежные средства исчезают с карты доверчивых граждан. Также можно лишиться сбережений и в случае, если не соблюдать элементарные правила осторожности при использовании услуг «Мобильный банк» и «Личный кабинет». Злоумышленники, которым в силу невнимательности или беспечности владельцев становятся известны их личные данные и пароли, без труда смогут совершить операции по переводу денег со счетов последних.

Сотрудники полиции дают гражданам несколько рекомендаций, следование которым поможет обезопасить себя от кибер-мошенников:

- Ни при каких обстоятельствах не давайте неизвестным лицам пароли и данные для входа в онлайн-банк. Не подтверждайте пароли на те операции, которые не совершали, в том числе для их отмены. Это мошенники! Сразу звоните в полицию. - Не устанавливайте на свои устройства приложения удаленного доступа. В этом случае мошенники могут дистанционно подключиться к Вашему телефону или компьютеру, завладеть Вашими персональными данными и перевести Ваши сбережения на чужой счет. - Не переходите с мобильного телефона по ссылкам от незнакомых вам абонентов, не загружайте пришедшие от них фото и другие файлы. Нередко так злоумышленники маскируют программы-роботы. Преступники используют вредоносную программу, которая как вирус устанавливается на телефон при получении SMS или ММС-сообщений. Впоследствии такая программа может скопировать информацию о ваших сетах и паролях от мобильного банка. - Если ваш номер телефона «привязан» в банковской карте, лучше иметь два мобильных устройства. Одно – для совершения различных платежных операций, другое – для общения в социальных сетях и поиска информации в интернете. - Будьте осторожнее при виде объявлений о продаже товаров по очень низкой цене. Ценные вещи никогда не будут продавать в 2-3 раза ниже рыночной цены. Это должна вызвать у вас подозрение. - Если продавец требует перечислить ему полную или частичную предоплату за приобретаемый товар на электронный счет, подумайте, насколько вы ему доверяете. Помните, что перечисляя деньги незнакомым лицам, вы не имеете гарантий их возврата в случае, если сделка не состоится.

Не предпринимайте поспешных решений. Посоветуйтесь сначала с родственниками, знакомыми, которым доверяете, или с сотрудниками полиции по круглосуточным номерам Дежурной части – «02» или «102» и телефону доверия УМВД – 41-38-56.





Орловское Информбюро

17 июля 2020 года



