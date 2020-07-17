Работающим орловским пенсионерам старше 65 лет продлили больничный до 31 июля

Гражданам не потребуется предоставлять какие-либо дополнительные данные. Фонд социального страхования просит работодателей Орловской области как можно быстрее направить в отделение Фонда данные на работников в возрасте 65 лет и старше.

Возможность для получения листка нетрудоспособности для работающих граждан 65 лет и старше в тех случаях, когда они не перешли на дистанционную работу и не находятся в отпуске, реализована в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Больничный будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в Фонд социального страхования.

Временный порядок дистанционного оформления больничных для работающих граждан 65 лет и старше действует с 6 апреля 2020 года.