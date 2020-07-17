В Орловской области установлены факты расстрела нацистами в годы Великой Отечественной войны мирного населения Злодеяния оккупантов подтверждаются показаниями родственников погибших, местных жителей, архивными документами.





Как сообщает сайт СУ СК РФ по Орловской области, на территории населенного пункта Третье Нижнее Долгое Должанского района Орловской области установлено место захоронения жертв из числа мирного населения, расстрелянных в 1942 году в период оккупации Орловской области немецко-фашистскими захватчиками. В ходе раскопок обнаружены четыре человеческих скелета, костные останки которых имеют множественные повреждения, полученные в результате выстрелов из огнестрельного оружия.



Кроме того, на территории Шаблыкинского района Орловской области установлено место захоронения 14 жертв из числа мирного населения, расстрелянных 20 мая 1942 года в период оккупации деревни Погорельцево немецко-фашистскими захватчиками.



В настоящее время в производстве находятся два уголовных дела, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных п.п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом). Проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Также проверяются сведения, полученные от местных жителей, о причастности к одному из совершенных преступлений финских солдат, которые наравне с немецкими солдатами проявляли жестокость по отношению к мирному населению.



Оккупация Орловской области нацистами в годы Великой Отечественной войны длилась с октября 1941 года по август 1943 года. За это время, по неполным данным, гитлеровцами было убито свыше 80 тысяч мирных жителей - женщин, детей стариков. Свыше 200 тысяч человек были угнаны на каторгу в Германию.





Орловское Информбюро

17 июля 2020 года



