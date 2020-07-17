Во время драки у избиваемого украли телефон Полиция Урицкого района Орловской области установила подозреваемую.





31-летний житель Урицкого района обратился в полицию и заявил, что у него украли телефон. Полицейские установили, что мужчина отдыхал в компании на пруду недалеко от деревни Бунино. Между отдыхающими возник конфликт, в ходе которого его стали избивать. В этот момент 37-летняя местная жительница открыто похитила сотовый телефон у потерпевшего. С его слов, сумма ущерба составила 6 тысяч рублей. В настоящее время похищенное имущество изъято, назначено проведение экспертизы.



Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Похищенное имущество изъято, ведется предварительное расследование, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.





Орловское Информбюро

17 июля 2020 года



