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Исследование, в котором принимала участие орловская школьница, опубликовали в мировой базе научных работ

Выпускница юношеской специализированной научно-исследовательской школы Анастасия Ефремова изучает пьезокерамику. Девушка стала одним из соавторов исследования, посвященного поверхности структуры пластины кремния.


Как отметила Анастасия, в настоящее время ведется поиск и изучение бессвинцовых пьезокерамических материалов, способных заменить свинецсодержащие аналоги при разработке радиоэлектронных устройств нового поколения.

Над изучением синтеза и свойств керамики совместно трудились МГУ им. Ломоносова, МИЭТ, Образовательный центр «Сириус» и ОГУ им. И.С. Тургенева. Настя и ее наставник, руководитель юношеской специализированной научно-исследовательской школы Юрий Хрипунов стали частью этого коллектива. Перед орловскими учеными стояла задача войти в коллаборацию и отработать схемы и возможности участия школьников в подобных сообществах.


Юрий Хрипунов, руководитель ЮСНИШ «Основы нанотехнологий»:
«Этот результат, именно международного уровня, показывает, что школьники это могут. Но при условии, что педагог или научный руководитель, который с ними работает, правильно ставит задачи. А еще лучше, когда ученик сам формулирует эту задачу».

Анастасия - выпускница. Уже через год ей предстоит сделать выбор. Впрочем, с вузом девушка определилась еще в 7 классе - будет поступать в Бауманку, хочет быть космонавтом. И кто знает, может быть, в скором будущем в Орловской области появится своя Валентина Терешкова.


Юлия Опанасюк
17 июля 2020 года
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