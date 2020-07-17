Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- COVID-19. У 42-х орловцев диагноз подтвержден, 56 – болезнь победили Статистика последних суток - в нашем эфире.



- Волонтеры-медики организовали дежурство в региональном центре оценки качества образования. «Вести» познакомились с теми, кто помогает членам предметных комиссий.



- Свиноводческие комплексы нанесли вред почве в четырех районах области. Подробности - в нашем эфире.



- Орловским юным исследователям есть что предложить. Мы пообщались с Анастасией Ефремовой и узнали, почему за исследованием поверхности пластины кремния - будущее.



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Вести-Орёл

17 июля 2020 года



