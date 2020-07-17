В Орле произошел пожар на улице Паровозной Есть пострадавший.





Как сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области, сообщение о возгорании поступило в 12:34.



Пожар произошел в квартире на втором этаже двухэтажного дома. По прибытии первых пожарных подразделений было обнаружено плотное задымление в подъезде дома и в квартире. Возгорание было ликвидировано. Пожарные вынесли пострадавшего из задымленной квартиры и передали врачам скорой медицинской помощи. Впоследствии пострадавший - 33-летний мужчина - скончался. Причины пожара устанавливаются. Предварительная версия – неосторожное обращение с огнем при курении.



На месте пожара работали пожарные 2 ПСЧ, 3 ПСЧ, СПСЧ.









Орловское Информбюро

17 июля 2020 года



