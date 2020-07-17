Абрам Миркин: «Жизнь в сто лет только начинается!» 20 июля ветеран Великой Отечественной войны Абрам Миркин отметит 100-летний юбилей.





Имя Абрама Миркина для орловцев знаковое и, возможно, даже легендарное. Отправившись на фронт 20-летним мальчишкой, он прошел всю войну от первого до последнего дня, принимал участие в боях за Ленинград. Весть о победе услышал одним из первых, на боевом дежурстве. В победном 1945-м переехал в Орел. Женился, вырастил детей, сейчас уже подрастают правнуки. В 97 лет с легкостью сдал нормы ГТО. Без спорта свою жизнь не представляет даже накануне столетнего юбилея.



Неоднократно о боевых заслугах Абрама Миркина мы рассказывали в наших эфирах. Иван Молчанов - автор тематических программ ГТРК Орел познакомился с ветераном пять лет назад, когда готовился цикл передач «Солдаты России».



Иван Молчанов, автор тематических программ ГТРК «Орёл»: «Он рассказывает про войну не по книжному, а изнутри, из окопов, даже с огневой позиции».

Война забрала у Абрама Миркина двух братьев и сестру, но какие бы испытания не приготовила судьба для нашего героя, оптимизм и любовь к жизни уже давно является его визитной карточкой.



Иван Молчанов, автор тематических программ ГТРК «Орёл»: «Маленького роста, незаметный человек - с такой историей внутри, с такой силой духа, с силой жизни. Мы живем с ним в соседних дворах, я частенько его вижу - он бегает до сих пор, плавает».

20 июля ветерану войны Абраму Миркину исполнится сто лет. Наша телерадиокомпания, совместно с Орловским городским центром культуры приготовила большую праздничную программу. Мероприятие пройдет прямо во дворе дома, где живет ветеран.





Сам Абрам Израилевич в преддверии праздничного дня решил не изменять привычкам. По-прежнему со спортом он на «ты». И главная поддержка, конечно, это его семья, его клан.



Абрам Миркин, ветеран Великой Отечественной войны: «Я не чувствую, что мне сто лет. Лет, наверно, 80 - в таком же здоровье, можно сказать. Живу радостно, благодаря заботам моих родных».

Кстати, в своем, казалось бы, солидном возрасте, юбиляр Миркин смело стоит планы на будущее и, улыбаясь, говорит: «Жизнь в сто лет только начинается».





Вести-Орёл

17 июля 2020 года



