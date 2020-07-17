Решить окончательно вопрос травматизма на железной дороге можно лишь сообща В Орле сегодня подвели предварительные итоги акции РЖД «Безопасное лето». Акция проводится в Орловско-Курском регионе Московской железной дороги с 10 по 20 июля.





Акция «Безопасное лето» охватила больше 600 маленьких орловцев. Листовки, напоминающие о правилах поведения на железной дороге, получили больше 1000 жителей региона. Помимо этого, вместе с полицейскими железнодорожники каждый день проводят рейды по опасным участкам железнодорожной инфраструктуры.



Сегодня состоялся рейд у несанкционированного перехода через железнодорожные пути от Нижней Лужны на Силикатный. Это весьма оживлённое место и представляет повышенную опасность. Доказательством тому служит печальная статистика. Если в прошлом году к ответственности за нарушения на железной дороге были привлечены родители пяти подростков, то в 2020-м таких фактов было уже 29.



Людмила Морозова, начальник отделения по делам несовершеннолетних линейного отдела МВД России на станции Орёл: «Зарегистрировано два факта травмирования несовершеннолетних. Один из них со смертельным исходом. Как раз на этом месте».

В Орловско-Курском регионе МЖД для повышения безопасности и предотвращения несчастных случаев реализуются комплексные мероприятия. В частности, проводится ремонт, модернизация и строительство новых инфраструктурных объектов, устанавливаются новые знаки безопасности, улучшают освещение на станциях и платформах. Но закрыть вопрос травматизма окончательно можно лишь сообща, и у представителей Московской железной дороги даже есть конкретное предложение.



Сергей Коновалов, ведущий специалист службы охраны труда и промышленной безопасности Московской дирекции инфраструктуры: «Деньги выделяются, действительно, колоссальные, огромные. Но хочется видеть поддержку со стороны администрации - районной, областной, городской - в этих вопросах. Всё-таки речь идёт о здоровье и жизни граждан города. Только за последние два года в городе Орле введено в эксплуатацию и сейчас функционируют два современных пешеходных перехода, оборудованных световой и звуковой сигнализацией».

Андрей Сорокин, представитель службы корпоративных коммуникаций Московской железной дороги: «Предложение - провести круглый стол с департаментом образования, с администрацией, с прокуратурой, железнодорожниками. То есть, со всеми теми, кто может так или иначе повлиять на продвижение и решение насущных вопросов, которые позволят минимизировать риски для граждан, которые находятся на объектах дорожной инфраструктуры».

Но в первую очередь ответственность за детей несут родители, потому многое зависит и от них. Чтобы помочь им обезопасить своих детей, было разработано специальное приложение для смартфонов - SafeTrain. Ведь большинство несчастных случаев на железнодорожных путях с детьми происходят именно из-за их увлечённости гаджетами. Данное приложение при приближении к железнодорожным путям уже на расстоянии 50 метров блокирует все звуковые сигналы. Это поможет человеку сконцентрировать свое внимание на объекте возможной опасности.



Железнодорожники просят всех граждан строго соблюдать правила безопасности на железной дороге, а родителей - не оставлять без присмотра малолетних детей и проводить с ними регулярные беседы, потому что дети не всегда способны правильно оценить ситуацию и распознать опасность.





Антон Киселёв

17 июля 2020 года



