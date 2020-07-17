Сегодня прокурор Орловской области провел встречу с дольщиками дома №46 на улице Бурова

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Сегодня прокурор Орловской области провел встречу с дольщиками дома №46 на улице БуроваОсновные приоритеты - ознакомиться с делом о недострое и дать ответы на вопросы обманутых дольщиков.
Сейчас на объекте полностью остановлены работы. В состоянии недостроя дом находится четыре года. Все квартиры в доме проданы. Пострадало 166 человек. Жители не понимают, что их ждет дальше. Владислав Малкин поставил на контроль вопрос восстановления прав участников долевого строительства.
Владислав Малкин, прокурор Орловской области: «В принципе, это направление мне знакомо. Пути выздоровления уже известны. Препараты, которые действуют решительно и уверенно, они есть. Попросту нужно вовремя попытаться понять, какая ситуация в регионе, и в зависимости от этого принимать меры».
22 июля прокуратура проведет совещание со всеми представителями инициативных групп каждого недостроенного объекта в области - для того чтобы составить полную картину проблемы.
Как уже заверили в прокуратуре, по дому № 46 на улице Бурова ситуация сдвинулась с мертвой точки. Как отметил прокурор, основной удар в этом вопросе должна теперь наносить областная прокуратура. Владислав Малкин заверил дольщиков, что уже на следующей неделе они получат ответы на свои вопросы.
Всеволод Трифонов
17 июля 2020 года