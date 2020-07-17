Сегодня прокурор Орловской области провел встречу с дольщиками дома №46 на улице Бурова Основные приоритеты - ознакомиться с делом о недострое и дать ответы на вопросы обманутых дольщиков.





Сейчас на объекте полностью остановлены работы. В состоянии недостроя дом находится четыре года. Все квартиры в доме проданы. Пострадало 166 человек. Жители не понимают, что их ждет дальше. Владислав Малкин поставил на контроль вопрос восстановления прав участников долевого строительства.



Владислав Малкин, прокурор Орловской области: «В принципе, это направление мне знакомо. Пути выздоровления уже известны. Препараты, которые действуют решительно и уверенно, они есть. Попросту нужно вовремя попытаться понять, какая ситуация в регионе, и в зависимости от этого принимать меры».

22 июля прокуратура проведет совещание со всеми представителями инициативных групп каждого недостроенного объекта в области - для того чтобы составить полную картину проблемы.



Как уже заверили в прокуратуре, по дому № 46 на улице Бурова ситуация сдвинулась с мертвой точки. Как отметил прокурор, основной удар в этом вопросе должна теперь наносить областная прокуратура. Владислав Малкин заверил дольщиков, что уже на следующей неделе они получат ответы на свои вопросы.





Всеволод Трифонов

17 июля 2020 года



