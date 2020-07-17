Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:15 на телеканале «Россия».





- За ответами - к прокурору. Сдвинется ли с мертвой точки ситуация с недостроенным домом № 46 по улице Бурова?



- Железная дорога - зона повышенной опасности. С начала года родители 29 подростков привлечены к ответственности. Мы узнали, как будут снижать аварийность в орловском регионе.



- Документы без срока давности. Эксперты продолжают вскрывать неизвестные факты зверств фашизма.



- К 100-летнему юбилею Абрама Миркина ГТРК «Орёл» подготовила подарок.



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Вести-Орёл

17 июля 2020 года



