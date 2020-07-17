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Андрей Клычков в соцсетях сообщил о смерти своего отца

Своего отца губернатор Орловской области назвал самым великим для себя человеком.


«Сегодня не стало самого Великого для меня человека - моего папы Клычкова Евгения Владимировича, его сердце остановилось .... Он был для меня папой, отцом, другом, учителем... примером. И он оставил после себя огромное богатство - любовь и уважение множества людей, кому он старался помогать и быть нужным всю свою жизнь. Я хочу поблагодарить всех врачей, кто пытался сохранить ему жизнь. И я хочу попросить прощение у папы за то, что так много я не успел ему сказать и порадовать...», - написал Андрей Клычков.
ГТРК «Орел» выражает соболезнования Андрею Евгеньевичу Клычкову в связи со смертью его отца.



 



Орловское Информбюро
17 июля 2020 года
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