С понедельника в Орле будет закрыта для проезда улица Васильевская Движение будет прекращено до 11 сентября.





Улицу Васильевскую закроют для транспорта с 8:00 20 июля до 17:00 11 сентября 2020 года. Закрытие участка от ул. 1-й Посадской до пер. Соляного связано с заменой участка сети газопровода среднего давления.



Движение будет организовано по схеме: ул. Васильевская — ул. Садово-Пушкарная — ул. Карачевская — ул. 1-я Посадская, сообщает сайт городской администрации.





Орловское Информбюро

18 июля 2020 года



