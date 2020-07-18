21 июля в Орле отключат воду Отключение связано с производством работ по врезке вновь проложенного магистрального водовода по ул. Высоковольтной.





21 июля с 7:00 до 24:00 будет временно ограничено водоснабжение потребителей Заводского (кроме района Лужки) и частично Советского районов Орла, а также жителей поселка Знаменка, поселка Зареченского, микрорайона «Болховский».



Орелводоканал приносит извинения за вынужденные неудобства.





Орловское Информбюро

18 июля 2020 года



