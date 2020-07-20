В Орловской области откроются «Точки роста» Всего в регионе будут открыты 42 Центра образования цифрового и гуманитарного профилей.





Как сообщила руководитель департамента образования Орловской области Татьяна Крымова, с 1 сентября в 24 муниципальных районах Орловкой области свои двери откроют 42 Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста», в которых будет обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков.





Орловское Информбюро

20 июля 2020 года



