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Орловские школы готовят к новому учебному году

С 1 сентября в образовательных учреждениях региона возобновится очная форма обучения при соблюдении всех необходимых противоэпидемических требований. Об этом сообщила руководитель департамента образования Орловской области Татьяна Крымова.


Сейчас идет подготовка общеобразовательных заведений региона к новому учебному году. Так, в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» в настоящее время завершены работы по ремонту спортзалов в Карловской школе Колпнянского района и Алябьевской школе Мценского района. В Алябьевскую школу также поставлено оборудование для создания школьного спортивного клуба.

На 90% завершен ремонт спортзала в Шатиловском лицее Новодеревеньковского района, а также ремонт по перепрофилированию помещений под спортивный зал в Судбищенской школе Новодеревеньковского района.

В рамках субсидии из федерального бюджета в 2020 году запланирован капитальный ремонт Новосильской школы.

В рамках межведомственной инвестиционной программы «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области» предусмотрен капитальный ремонт 9 муниципальных образовательных организаций. Это школа №1 в Ливнах, Ливенская средняя школа, Молодовская школа и Молодовский детский сад в Шаблыкинском районе, Успенская школа им. В.Н. Мильшина в Ливенском районе, Змиевский детский сад комбинированного вида №1, ДЮСШ в пос. Шаблыкино, школа №2 в пос. Нарышкино и дошкольные группы Росстанской школы в Ливенском районе, сообщает информационный портал Орловской области.


Орловское Информбюро
19 июля 2020 года
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