Сегодня – Международный день шахмат Накануне в музее-заповеднике Спасское-Лутовиново прошел первый Тургеневский шахматный турнир.





Международный день шахмат отмечают 20 июля начиная с 1966 года. Этот праздник проводится по решению ФИДЕ — Международной шахматной федерации (World Chess Federation, FIDE), основанной в этот день в 1924 году.



В полномочиях ФИДЕ устанавливать правила игры в шахматы, условия проведения мирового чемпионата и всех других международных соревнований по шахматам, а также присваивать международные шахматные звания. В настоящее время под эгидой ФИДЕ проводится более 40 официальных чемпионатов для молодежи, мужчин, женщин и пожилых людей.



На днях в усадьбе Спасское-Лутовиново прошел первый Тургеневский шахматный турнир. Почетными гостями турнира стали 6-й президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) первый президент Республики Калмыкия Кирсан Илюмжинов, а также известный гроссмейстер, чемпион мира среди юношей (1975 г.) Валерий Чехов.



Под открытым небом на аллеях музея-заповедника состоялись шахматные поединки, тематические экскурсии, лекции, а также сеанс одновременной игры с гроссмейстером Валерием Чеховым. Кроме того, известный шахматист провел разбор знаменитой шахматной партии Тургенева.



На турнир в Спасское приехали шахматисты из Москвы, Орловской, Курской и Тульской областей. Возраст участников — от 9 до 70 лет.





Орловское Информбюро

20 июля 2020 года



