В Орловской области за сутки выявлено еще 40 случаев коронавируса Выздоровело 45 человек.







По данным официального интернет-ресурса для информирования населения по вопросам коронавируса (COVID-19) Стопкоронавирус.рф на 18 июля, в Орловской области зарегистрировано 5280 заболевших. Новых случаев – 40. Активно болеют в настоящее время 1343 человека. Выздоровело - 3860. Умерло - 77.





Орловское Информбюро

18 июля 2020 года



