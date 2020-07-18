В Спасском-Лутовинове открылся первый Тургеневский шахматный турнир Среди Почетных гостей турнира - шестой президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) первый президент Республики Калмыкия Кирсан Илюмжинов и известный гроссмейстер, чемпион мира среди юношей 1975 года Валерий Чехов.





Тургеневский шахматный турнир проходит на аллеях музея-заповедника И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново».



В программе — шахматные поединки под открытым небом, тематические экскурсии, лекции, а также сеанс одновременной игры с гроссмейстером Валерием Чеховым. Кроме того, известный шахматист проведет разбор знаменитой шахматной партии Тургенева.













Анастасия Дорохова

18 июля 2020 года



