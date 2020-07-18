Государственному пожарному надзору России - 93 года

18 июля 1927 года было подписано Положение об органах Государственного пожарного надзора в РСФСР. Это первый документ, послуживший началом развития уникальной в мировой практике эффективной структуры противопожарной службы, направленной на предупреждение пожаров, защиту жизни и здоровья людей, а также на сохранение материальных и духовных ценностей нашего государства.

Сегодня Государственный пожарный надзор МЧС России – современная и результативная система предупреждения и профилактики пожаров, реализации эффективных мер по защите населения и материальных ценностей от огня. Как итог такого комплексного подхода к вопросам обеспечения пожарной безопасности – предупреждение пожаров, а значит – сохранение жизни и здоровья людей.

В Орловской области за 1 полугодие зарегистрировано 3276 пожаров, при пожарах погиб 21 человек, 20 человек получили травмы.



Чаще всего пожары в Орловской области происходили по причине неосторожного обращения с огнём, нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования, а также нарушения правил устройства и эксплуатации печей.