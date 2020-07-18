В Орловской области столкнулись легковушка и мотоцикл ДТП произошло в Покровском районе. Имеется пострадавший.





Авария произошла в поселке Покровское на ул. Ленина. Сообщение о происшествии поступило в службу спасения 18 июля в 11:50 .

Фото ГУ МЧС России по Орловской области.





Орловское Информбюро

18 июля 2020 года



