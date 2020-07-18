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COVID-19 подтвержден у 2554 жителей ОрлаНа 18 июля в Орловской области зарегистрированы 5280 случаев заболевания коронавирусом. Выявлены 40 новых заболевших.
Общее число больных в Орловской области составило 1343 человека, выздоровели 3860 человек. 77 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.
В настоящее время COVID-19 подтвержден у 2554 жителей Орла.
- 589 – в Орловском районе,
- 562 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе,
- 159 – в Ливнах,
- 127 – в Болховском районе,
- 113 – в Дмитровском районе,
- 111 – в Урицком районе,
- 99 – в Новодеревеньковском районе,
- 91 – в Хотынецком районе,
- 80 – в Новосильском районе,
- 74 – в Свердловском районе,
- 73 – в Ливенском районе,
- 72 – в Верховском районе,
- 70 – в Кромском районе,
- 59 – в Шаблыкинском районе,
- по 58 − в Покровском районе и Знаменском районах,
- 55 – в Малоархангельском районе,
- 53 – в Глазуновском районе,
- 46 − в Должанском районе,
- 38 – в Колпнянском районе,
- по 37 – в Троснянском и Залегощенском районах,
- 26 – в Сосковском районе,
- 21 – в Корсаковском районе,
- 18 – в Краснозоренском районе.
Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального Департамента здравоохранения.
Орловское Информбюро
18 июля 2020 года