COVID-19 подтвержден у 2554 жителей Орла На 18 июля в Орловской области зарегистрированы 5280 случаев заболевания коронавирусом. Выявлены 40 новых заболевших.





Общее число больных в Орловской области составило 1343 человека, выздоровели 3860 человек. 77 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались. В настоящее время COVID-19 подтвержден у 2554 жителей Орла. 589 – в Орловском районе,

562 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе,

159 – в Ливнах,

127 – в Болховском районе,

113 – в Дмитровском районе,

111 – в Урицком районе,

99 – в Новодеревеньковском районе,

91 – в Хотынецком районе,

80 – в Новосильском районе,

74 – в Свердловском районе,

73 – в Ливенском районе,

72 – в Верховском районе,

70 – в Кромском районе,

59 – в Шаблыкинском районе,

по 58 − в Покровском районе и Знаменском районах,

55 – в Малоархангельском районе,

53 – в Глазуновском районе,

46 − в Должанском районе,

38 – в Колпнянском районе,

по 37 – в Троснянском и Залегощенском районах,

26 – в Сосковском районе,

21 – в Корсаковском районе,

18 – в Краснозоренском районе.

Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального Департамента здравоохранения.





Орловское Информбюро

18 июля 2020 года



