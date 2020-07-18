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COVID-19 подтвержден у 2554 жителей Орла

На 18 июля в Орловской области зарегистрированы 5280 случаев заболевания коронавирусом. Выявлены 40 новых заболевших.


Общее число больных в Орловской области составило 1343 человека, выздоровели 3860 человек. 77 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.
 
В настоящее время COVID-19 подтвержден у 2554 жителей Орла. 
  • 589 – в Орловском районе,
  • 562 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе,
  • 159 – в Ливнах,
  • 127 – в Болховском районе,
  • 113 – в Дмитровском районе,
  • 111 – в Урицком районе,
  • 99 – в Новодеревеньковском районе,
  • 91 – в Хотынецком районе,
  • 80 – в Новосильском районе,
  • 74 – в Свердловском районе,
  • 73 – в Ливенском районе,
  • 72 – в Верховском районе,
  • 70 – в Кромском районе,
  • 59 – в Шаблыкинском районе,
  • по 58 − в Покровском районе и Знаменском районах,
  • 55 – в Малоархангельском районе,
  • 53 – в Глазуновском районе,
  • 46 − в Должанском районе,
  • 38 – в Колпнянском районе,
  • по 37 – в Троснянском и Залегощенском районах,
  • 26 – в Сосковском районе,
  • 21 – в Корсаковском районе,
  • 18 – в Краснозоренском районе.

Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального Департамента здравоохранения.



Орловское Информбюро
18 июля 2020 года
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