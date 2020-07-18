В Орловской области за отсутствие защитных масок у пассажиров автобусы снимали с маршрута В Ливнах ужесточили контроль за выполнением противоэпидемиологических требований.





Ливенские власти проводят рейды на общественном транспорте. Если выясняется, что в маршрутном автобусе есть пассажиры без защитных масок, то у водителя, даже если сам он работает в средствах индивидуальной защиты, забирают карту маршрута и снимают с рейса, сообщает сетевое издание «Уездный город Ливны» День без работы грозит водителю потерей значительной части заработка. К пассажирам – нарушителям какие-либо меры не применялись.





Орловское Информбюро

18 июля 2020 года



