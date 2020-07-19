В Орловской области 38 новых случаев COVID-19 Всего с начала наблюдения выявлено 5318 случаев коронавирусной инфекции.





По данным официального интернет-ресурса для информирования населения по вопросам коронавируса (COVID-19) Стопкоронавирус.рф на 19 июля, в Орловской области зарегистрировано 5318 заболевших.



Новых случаев – 38. Активно болеют в данный момент 1371 человек. Выздоровело - 3870. Умерло - 77.







Орловское Информбюро

19 июля 2020 года



