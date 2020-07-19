Сегодня – День металлурга!

День металлурга в России отмечается в третье воскресенье июля. Праздник был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 сентября 1957 года, подтвержден указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях».

В Орловской области металлургическое производство представлено предприятиями специализирующимися на производстве металлоизделий из черных металлов.



Крупнейшим металлургическим предприятием является ООО «Орловский сталепрокатный завод» (до 1 июля 2016 года – филиал «Орловский» ОАО «Северсталь-метиз»). Основная продукция предприятия – различные виды крепежа, стальная проволока.



«Мценский литейный завод», специализация которого производство отливок из серого и высокопрочного чугуна различной сложности для применения на железнодорожном транспорте, в автомобильной промышленности и производстве бытовой техники.



АО «Межгосметиз-Мценск» – ведущий производитель сварочных материалов. В настоящее время АО «Межгосметиз-Мценск» является самым крупным производителем омедненной сварочной проволоки в России. С 2010 года предприятие входит в состав американской компании «Линкольн Электрик», работает на российском и зарубежных рынках в рамках стратегии данной компании.



ООО «Промметиз Русь», осуществляющее производство различных видов проволоки и строительной фибры.



ЗАО «Мценскпрокат» – металлургическое предприятие, занимающееся обработкой цветных металлов и сплавов, прокатом изделий из цветных металлов, имеющее возможности вести опытно-экспериментальные работы.