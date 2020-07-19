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Правительство Орловской области поздравляет с Днем металлурга

Текст поздравления опубликован на информационном портале Орловской области.


Уважаемые работники металлургии!

Поздравляем Вас с профессиональным праздником – Днем металлурга.
 
На протяжении многих лет металлургическая отрасль  остается одной из базовых сфер промышленного комплекса Орловской области.
 
Среди основных направлений производства отрасли – выпуск продукции для транспортной, машиностроительной сферы, сварочных материалов и металлоконструкций, продукции на основе чугунного литья и вторичной переработки алюминиевых и медных сплавов.
 
Предприятия сектора активно внедряют новейшие инновационные и информационные технологии в производство, осваивают новые рынки сбыта, модернизируют производственные мощности и оборудование.
 
Правительства региона продолжит оказывать всестороннюю поддержку предприятиям отрасли в реализации проектов по развитию металлургического производства.
 
Дорогие друзья! Мы благодарны вам за нелегкий труд, верность делу, профессионализм и высокое мастерство.

Крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в труде на благо всей Орловщины.
 
Правительство Орловской области



Орловское Информбюро
19 июля 2020 года
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