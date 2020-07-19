Правительство Орловской области поздравляет с Днем металлурга

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Правительство Орловской области поздравляет с Днем металлургаТекст поздравления опубликован на информационном портале Орловской области.
Уважаемые работники металлургии!
Поздравляем Вас с профессиональным праздником – Днем металлурга.
На протяжении многих лет металлургическая отрасль остается одной из базовых сфер промышленного комплекса Орловской области.
Среди основных направлений производства отрасли – выпуск продукции для транспортной, машиностроительной сферы, сварочных материалов и металлоконструкций, продукции на основе чугунного литья и вторичной переработки алюминиевых и медных сплавов.
Предприятия сектора активно внедряют новейшие инновационные и информационные технологии в производство, осваивают новые рынки сбыта, модернизируют производственные мощности и оборудование.
Правительства региона продолжит оказывать всестороннюю поддержку предприятиям отрасли в реализации проектов по развитию металлургического производства.
Дорогие друзья! Мы благодарны вам за нелегкий труд, верность делу, профессионализм и высокое мастерство.
Крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в труде на благо всей Орловщины.
Правительство Орловской области
Орловское Информбюро
19 июля 2020 года