Правительство Орловской области поздравляет с Днем металлурга Текст поздравления опубликован на информационном портале Орловской области.





Уважаемые работники металлургии!

Поздравляем Вас с профессиональным праздником – Днем металлурга. На протяжении многих лет металлургическая отрасль остается одной из базовых сфер промышленного комплекса Орловской области. Среди основных направлений производства отрасли – выпуск продукции для транспортной, машиностроительной сферы, сварочных материалов и металлоконструкций, продукции на основе чугунного литья и вторичной переработки алюминиевых и медных сплавов. Предприятия сектора активно внедряют новейшие инновационные и информационные технологии в производство, осваивают новые рынки сбыта, модернизируют производственные мощности и оборудование. Правительства региона продолжит оказывать всестороннюю поддержку предприятиям отрасли в реализации проектов по развитию металлургического производства. Дорогие друзья! Мы благодарны вам за нелегкий труд, верность делу, профессионализм и высокое мастерство.

Крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в труде на благо всей Орловщины. Правительство Орловской области





Орловское Информбюро

19 июля 2020 года



