В Орле COVID-19 подтвержден у 2568 жителей

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В Орле COVID-19 подтвержден у 2568 жителейПо информации федерального оперативного штаба на 19 июля в регионе зарегистрированы 5318 случаев заболевания коронавирусом. Сегодня подтверждены ещё 38 новых случаев.
По информации федерального оперативного штаба на 19 июля в регионе зарегистрированы 5318 случаев заболевания коронавирусом. Сегодня подтверждены ещё 38 новых случаев
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Общее число больных в Орловской области на 19 июля составило 1371 человек, выздоровели 3870 человек. 77 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.
В настоящее время COVID-19 подтвержден у 2568 жителей Орла,
- 601 – в Орловском районе,
- 564 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе,
- 166 – в Ливнах,
- 127 – в Болховском районе,
- 113 – в Дмитровском районе,
- 111 – в Урицком районе,
- 99 – в Новодеревеньковском районе,
- 91 – в Хотынецком районе,
- 80 – в Новосильском районе,
- по 74 – в Свердловском и Ливенском районах,
- 72 – в Верховском районе,
- 70 – в Кромском районе,
- 59 – в Шаблыкинском районе,
- по 58 − в Покровском и Знаменском районах,
- 55 – в Малоархангельском районе,
- 53 – в Глазуновском районе,
- 47 − в Должанском районе,
- 39 – в Колпнянском районе,
- по 37 – в Троснянском и Залегощенском районах,
- 26 – в Сосковском районе,
- 21 – в Корсаковском районе,
- 18 – в Краснозоренском районе.
Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального Департамента здравоохранения.
Орловское Информбюро
19 июля 2020 года