В Орле COVID-19 подтвержден у 2568 жителей По информации федерального оперативного штаба на 19 июля в регионе зарегистрированы 5318 случаев заболевания коронавирусом. Сегодня подтверждены ещё 38 новых случаев.







По информации федерального оперативного штаба на 19 июля в регионе зарегистрированы 5318 случаев заболевания коронавирусом. Сегодня подтверждены ещё 38 новых случаев Общее число больных в Орловской области на 19 июля составило 1371 человек, выздоровели 3870 человек. 77 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались. В настоящее время COVID-19 подтвержден у 2568 жителей Орла, 601 – в Орловском районе,

564 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе,

166 – в Ливнах,

127 – в Болховском районе,

113 – в Дмитровском районе,

111 – в Урицком районе,

99 – в Новодеревеньковском районе,

91 – в Хотынецком районе,

80 – в Новосильском районе,

по 74 – в Свердловском и Ливенском районах,

72 – в Верховском районе,

70 – в Кромском районе,

59 – в Шаблыкинском районе,

по 58 − в Покровском и Знаменском районах,

55 – в Малоархангельском районе,

53 – в Глазуновском районе,

47 − в Должанском районе,

39 – в Колпнянском районе,

по 37 – в Троснянском и Залегощенском районах,

26 – в Сосковском районе,

21 – в Корсаковском районе,

18 – в Краснозоренском районе.

Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального Департамента здравоохранения.





Орловское Информбюро

19 июля 2020 года



