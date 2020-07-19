Победителями Первого Тургеневского шахматного турнира стали гости из Тульской области и Белгорода

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Победителями Первого Тургеневского шахматного турнира стали гости из Тульской области и БелгородаШахматный турнир с участием спортсменов из Орловской, Тульской, Курской, Смоленской, Белгородской областей и Москвы состоялся под открытым небом в музее-заповеднике И.С. Тургенева Спасское-Лутовиново. Итоги схваток подвели в завершении большого праздника.
Награды были разыграны среди мужчин и женщин отдельно.
Параллельно с взрослым организаторы провели и детские соревнования. Также, в рамках праздника состоялся сеанс одновременной игры с гроссмейстером, Чемпионом мира среди юношей Валерием Чеховым. Победителей здесь не оказалось, однако на шести столиках были зафиксированы ничьи.
Спецприз в рамках сеанса одновременной игры достался вице-чемпионке мира среди школьников до 16 лет, трехкратному призеру Первенства России орловчанке Ирине Поповой. Также организаторы отметили двух участников, которые держались дольше всех, – Семиделихина Дмитрия (г. Орел) и Вячеслава Пояркова (г. Болхов).
Результаты Первого Тургеневского шахматного турнира:
Мужчины:
1. Константин Беспалов (Тульская область)
2. Максим Алексеев (г. Орел)
3. Константин Базаров, г. Москва
Женщины:
1. Дорохина Елизавета (г. Белгород)
2. Алимова Дана (г. Орел)
3. Деминова Мария (г. Мценск)
Детский турнир:
1. Быковский Андрей (г. Мценск)
2. Сорокин Трофим (г. Орел)
3. Сорокин Тимофей (г. Орел)
Ничьи в рамках сеанса одновременной игры:
1. Есаулов Александр (г. Орел)
2. Кузнецова Марина (г. Железногорск)
3. Петренко Вероника (г. Орел)
4. Жиляев Вадим (г. Орел)
5. Стражников Матвей (г. Елец).
Анастасия Дорохова
19 июля 2020 года