Победителями Первого Тургеневского шахматного турнира стали гости из Тульской области и Белгорода

Шахматный турнир с участием спортсменов из Орловской, Тульской, Курской, Смоленской, Белгородской областей и Москвы состоялся под открытым небом в музее-заповеднике И.С. Тургенева Спасское-Лутовиново. Итоги схваток подвели в завершении большого праздника.

Награды были разыграны среди мужчин и женщин отдельно.



Параллельно с взрослым организаторы провели и детские соревнования. Также, в рамках праздника состоялся сеанс одновременной игры с гроссмейстером, Чемпионом мира среди юношей Валерием Чеховым. Победителей здесь не оказалось, однако на шести столиках были зафиксированы ничьи.



Спецприз в рамках сеанса одновременной игры достался вице-чемпионке мира среди школьников до 16 лет, трехкратному призеру Первенства России орловчанке Ирине Поповой. Также организаторы отметили двух участников, которые держались дольше всех, – Семиделихина Дмитрия (г. Орел) и Вячеслава Пояркова (г. Болхов).



Результаты Первого Тургеневского шахматного турнира:



Мужчины:



1. Константин Беспалов (Тульская область)

2. Максим Алексеев (г. Орел)

3. Константин Базаров, г. Москва



Женщины:



1. Дорохина Елизавета (г. Белгород)

2. Алимова Дана (г. Орел)

3. Деминова Мария (г. Мценск)



Детский турнир:



1. Быковский Андрей (г. Мценск)

2. Сорокин Трофим (г. Орел)

3. Сорокин Тимофей (г. Орел)



Ничьи в рамках сеанса одновременной игры:



1. Есаулов Александр (г. Орел)

2. Кузнецова Марина (г. Железногорск)

3. Петренко Вероника (г. Орел)

4. Жиляев Вадим (г. Орел)

5. Стражников Матвей (г. Елец).