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Победителями Первого Тургеневского шахматного турнира стали гости из Тульской области и Белгорода

Шахматный турнир с участием спортсменов из Орловской, Тульской, Курской, Смоленской, Белгородской областей и Москвы состоялся под открытым небом в музее-заповеднике И.С. Тургенева Спасское-Лутовиново. Итоги схваток подвели в завершении большого праздника.


Награды были разыграны среди мужчин и женщин отдельно.
 
Параллельно с взрослым организаторы провели и детские соревнования. Также, в рамках праздника состоялся сеанс одновременной игры с гроссмейстером, Чемпионом мира среди юношей Валерием Чеховым. Победителей здесь не оказалось, однако на шести столиках были зафиксированы ничьи.
 
Спецприз в рамках сеанса одновременной игры достался вице-чемпионке мира среди школьников до 16 лет, трехкратному призеру Первенства России орловчанке Ирине Поповой. Также организаторы отметили двух участников, которые держались дольше всех, – Семиделихина Дмитрия (г. Орел) и Вячеслава Пояркова (г. Болхов).
 
Результаты Первого Тургеневского шахматного турнира:

Мужчины:
 
1. Константин Беспалов (Тульская область)
2. Максим Алексеев (г. Орел)
3. Константин Базаров, г. Москва 
 
Женщины:
 
1. Дорохина Елизавета (г. Белгород)
2. Алимова Дана (г. Орел)
3. Деминова Мария (г. Мценск)

Детский турнир:
 
1. Быковский Андрей (г. Мценск)
2. Сорокин Трофим (г. Орел)
3. Сорокин Тимофей (г. Орел)

Ничьи в рамках сеанса одновременной игры:
 
1. Есаулов Александр (г. Орел)
2. Кузнецова Марина (г. Железногорск)
3. Петренко Вероника (г. Орел)
4. Жиляев Вадим (г. Орел)
5. Стражников Матвей (г. Елец).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Анастасия Дорохова
19 июля 2020 года
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