В Орловской области полицейский спас двух тонущих мужчин Он увидел, как мужчина пытался спасти своего тонущего товарища, однако сам начал уходить под воду.





Это произошло недалеко от реки в деревне Кривая Лука Орловского района. Сержант полиции Иван Шелепкин услышал крики о помощи и незамедлительно бросился на подмогу. Он увидел, как мужчина пытался спасти своего тонущего товарища, однако сам начал уходить под воду. Сотрудник полиции помог одному из них выбраться на берег. В это время второй мужчина уже скрылся под водой.

Иван без колебаний нырнул следом за ним. Только с третьей попытки ему удалось обнаружить орловца на дне реки. Обхватив обессилевшего молодого человека, полицейский проплыл с ним до берега, оказал первую помощь и находился рядом до приезда бригады скорой медицинской помощи, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк





Орловское Информбюро

20 июля 2020 года



