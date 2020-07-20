Под Орлом на трассе М-2 «Крым» пострадала женщина-водитель

ДТП произошло 18 июля в 13:10.

59-летний водитель, управлял автомобилем «Мицубиси Паджеро», следовал по автодороге М-2 «Крым», и в районе 379 км произошло столкновение с автомобилем ВАЗ-2107. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ – 52-летняя женщина - получила повреждения. Госпитализация не потребовалась.

За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 26 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили травмы.