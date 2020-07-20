На автодороге Орел – Брянск пострадал водитель, грубо нарушивший ПДД

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На автодороге Орел – Брянск пострадал водитель, грубо нарушивший ПДДДТП произошло 19 июля в 14:05.
30-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат» следовал по автодороге Орел - Брянск, в районе 53 км при совершении маневра разворот от правого края проезжей части не уступил дорогу автомобилю «Ауди-80», который следовал в попутном направлении. В результате столкновения произошло опрокидывание автомобиля «Ауди».
В результате ДТП телесные повреждения получил водитель автомобиля «Фольксваген».
За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 26 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили травмы.
Орловское Информбюро
20 июля 2020 года