Накануне вечером в Орле произошло ДТП с маршруткой

Есть пострадавшие.

ДТП произошло в 19 июля в 20:25. 34-летний водитель, управлял автомобилем «Рено Логан», двигался по ул. Гуртьева, и в районе д.47 по ул. Октябрьской при повороте налево произошло столкновение с автобусом ПАЗ, который двигался по ул. Октябрьской с последующим наездом автобуса бордюрный камень.



В результате ДТП водитель автомобиля «Рено» получил телесные повреждения, доставлен в больницу им. Семашко, госпитализирован. Пострадал также и пассажир автобуса. Он был доставлен в ООКБ, ему назначено амбулаторное лечение.



За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 26 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили травмы.



