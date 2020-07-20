В Орловской области - 31 новый случай коронавирусной инфекции Всего с начала наблюдений в регионе выявлено 5349 случаев COVID-19.





По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Орловской области по состоянию на 20 июля выявлен 31 новый случай заражения COVID-19.



Число больных в настоящее время – 1392. Выздоровели – 3880. Умерло - 77 человек.







Орловское Информбюро

20 июля 2020 года



