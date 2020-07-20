Под Орлом нетрезвый водитель мопеда врезался в заводские ворота

ДТП произошло в поселке Глазуновка 19 июля в 22:50.

40-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял мопедом ORION, двигался по ул. Лескова поселка Глазуновка со стороны ул.50 лет Октября, в сторону завода Итон-3, не справился с управлением, допустил наезд на ворота.



В результате ДТП водитель пострадал и был доставлен в Глазуновскую ЦРБ. Госпитализирован.



За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 26 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили травмы.