Карта распространения коронавирусной инфекции в Орловской области На сегодня в регионе подтвержден 31 новый случай COVID-19.





По информации федерального оперативного штаба на 20 июля в Орловской области зарегистрированы 5349 случаев заболевания коронавирусом. Общее число больных в регионе составило 1392 человека, выздоровели 3880 человек. 77 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались. В настоящее время COVID-19 подтвержден у 2590 жителей Орла. 606 – в Орловском районе,

564 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе,

166 – в Ливнах,

127 – в Болховском районе,

115 – в Дмитровском районе,

112 – в Урицком районе,

99 – в Новодеревеньковском районе,

91 – в Хотынецком районе,

80 – в Новосильском районе,

по 74 – в Свердловском и Ливенском районах,

72 – в Верховском районе,

70 – в Кромском районе,

59 – в Шаблыкинском районе,

по 58 − в Покровском и Знаменском районах,

55 – в Малоархангельском районе,

53 – в Глазуновском районе,

47 − в Должанском районе,

39 – в Колпнянском районе,

38 – в Залегощенском районе,

37 – в Троснянском районе,

26 – в Сосковском районе,

21 – в Корсаковском районе,

18 – в Краснозоренском районе. Все заболевшие находятся под наблюдением управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального департамента здравоохранения, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

20 июля 2020 года



