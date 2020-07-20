Карта распространения коронавирусной инфекции в Орловской области

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Карта распространения коронавирусной инфекции в Орловской областиНа сегодня в регионе подтвержден 31 новый случай COVID-19.
По информации федерального оперативного штаба на 20 июля в Орловской области зарегистрированы 5349 случаев
заболевания коронавирусом.
Общее число больных в регионе составило 1392 человека, выздоровели 3880 человек. 77 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.
В настоящее время COVID-19 подтвержден у 2590 жителей Орла.
- 606 – в Орловском районе,
- 564 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе,
- 166 – в Ливнах,
- 127 – в Болховском районе,
- 115 – в Дмитровском районе,
- 112 – в Урицком районе,
- 99 – в Новодеревеньковском районе,
- 91 – в Хотынецком районе,
- 80 – в Новосильском районе,
- по 74 – в Свердловском и Ливенском районах,
- 72 – в Верховском районе,
- 70 – в Кромском районе,
- 59 – в Шаблыкинском районе,
- по 58 − в Покровском и Знаменском районах,
- 55 – в Малоархангельском районе,
- 53 – в Глазуновском районе,
- 47 − в Должанском районе,
- 39 – в Колпнянском районе,
- 38 – в Залегощенском районе,
- 37 – в Троснянском районе,
- 26 – в Сосковском районе,
- 21 – в Корсаковском районе,
- 18 – в Краснозоренском районе.
Все заболевшие находятся под наблюдением управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального департамента здравоохранения, сообщает информационный портал Орловской области.
Орловское Информбюро
20 июля 2020 года