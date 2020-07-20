Мост Дружбы в Орле планируют открыть в начале августа Сегодня об этом сообщили на аппаратном совещании в ходе обсуждения реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».





Как сообщает информационный портал Орловской области, в настоящее время завершаются работы по асфальтированию моста, устройству освещения, установлено 90% барьерных и пешеходных ограждений.





Орловское Информбюро

20 июля 2020 года



