Орловские приставы открывают личный прием граждан Попасть к специалисту можно будет только по предварительной записи.





Для того чтобы записаться, необходимо воспользоваться официальным сайтом управления. Справочную информацию можно получить по телефонам межрайонных отделений. Записаться на прием можно с помощью сервиса «Запись на прием» на официальном сайте управления в разделе «Обращения - личный прием граждан». Для этого необходимо иметь регистрацию на портале Госуслуг. Заявления, ходатайства и жалобы можно отправить и почтой. Электронные обращения можно подать с помощью электронных сервисов. При походе к приставам орловцам необходимо иметь собственные средства индивидуальной защиты. На входе в управление каждого ожидает комплексная обработка и измерение температуры.





Анастасия Дорохова

20 июля 2020 года



