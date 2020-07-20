Орловские приставы открывают личный прием граждан

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Орловские приставы открывают личный прием гражданПопасть к специалисту можно будет только по предварительной записи.
Для того чтобы записаться, необходимо воспользоваться официальным сайтом управления. Справочную информацию можно получить по телефонам межрайонных отделений.
Записаться на прием можно с помощью сервиса «Запись на прием» на официальном сайте
управления в разделе «Обращения - личный прием граждан». Для этого необходимо иметь регистрацию на портале Госуслуг. Заявления, ходатайства и жалобы можно отправить и почтой. Электронные обращения можно подать с помощью электронных сервисов.
При походе к приставам орловцам необходимо иметь собственные средства индивидуальной защиты. На входе в управление каждого ожидает комплексная обработка и измерение температуры.
Анастасия Дорохова
20 июля 2020 года