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Сегодня – международный день прыжка

Считается, что если ровно в 11:39 по Гринвичу разом прыгнут все жители Западного полушария Земли, то земная ось сместится и остановится глобальное потепление.


12 октября 2006 года 50000 жителей Голландии, большинство из которых дети и учителя начальных классов, прыгали вместе ровно 30 секунд. Эта спортивная акция является пока самым массовым прыжком в истории скиппинга. Орловским спортсменам до таких флешмобов далеко, но без совместных прыжков не обходится ни одна тренировка.
 
Работа в команде – важный элемент многих видов спорта. Скиппинг – не исключение. В период самоизоляции юные спортсменки не могли оттачивать свое мастерство в совместных прыжках. Сейчас, когда заниматься на улице разрешили, – самое время набирать форму. 
 
Акция «День всемирного прыжка» должна была состояться в 2006 году. Ей посвятили сайт, на котором работал счетчик обратного отсчета до момента прыжка. За два дня до акции зарегистрировалось 598 миллионов пользователей. К сожалению, в намеченный день - сайт «упал» и массового прыжка не случилось. 
 
Прыгать всегда, прыгать везде - таков закон скипперов. И если даже земную ось повернуть не удастся, то свою дозу позитива уж точно можно получить.



Анастасия Дорохова
20 июля 2020 года
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