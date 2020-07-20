Орловские спасатели вывели грибников из леса

Заблудились грибники в субботу, 18 июля, в Хотынецком районе.

Звонок на телефон службы спасения 112 с просьбой оказать помощь и найти выход из леса поступил в 15:49. Звонившие сообщили, что заблудились четыре человека.



К поиску незамедлительно приступили сотрудники пожарно-спасательной части № 35 и лесник. В 17:26 грибники были обнаружены.