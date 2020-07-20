В Орле прошла конференция в рамках федерального проекта «Без срока давности» 17 июля на базе Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС прошел круглый стол «Изучение фактов геноцида местного населения в период временной нацистской оккупации Орловской области 1941-1943 гг.» в рамках федерального проекта «Без срока давности».





Проект «Без срока давности» направленн на сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны.

Архивные документы, полевые работы, просветительские акции и научные конференции – все это проект «Без срока давности», направленный на сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР.

Открыл конференцию председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества, доктор исторических наук, профессор Павел Меркулов: «Проект «Без срока давности» организован российским поисковым движением совместно с историческим и военно-историческим обществами. Цель проекта – это сохранение исторической памяти о тех трагических событиях Великой Отечественной войны, о жертвах среди мирного населения, которые в годы ВОВ понес Советский Союз, об уроне, который нанесли немецко-фашистские захватчики и их союзники. Проект уже идет в 11 регионах страны, это, прежде всего поисковая деятельность, изучение архивных материалов и их публикация». Митрополит Орловский и Болховский Тихон: «Когда человек на войне защищает свою страну, Родину, он совершает Божье дело, но становится Героем, но когда этот же человек расстреливает пленного или мирного жителя он совершает грех, которые вопиет ко Господу и не имеет срока давности. Убийство – это попытка человека исправить Бога, бунт против него. Это людям важно объяснять со всех позиций.

Нам очень горько осознавать, что наших дедов ранили или убивали на войне, а еще больше, когда страдали мирные жители: старики и дети. Они гибли, а ради чего, ведь здесь нет никакой мотивации и нужно открывать эти случаи, показывать их и разъяснять людям. Дай Бог, чтобы исследования, которые инициированы в рамках конференции увенчались успехом, хотя бы пониманием людей, что эти события были и их нельзя повторить». В работе конференции приняли участие заместитель директора Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС, доктор исторических наук, профессор Виктор Ливцов (модератор), руководитель Департамента внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области Вячеслав Ерохин, митрополит Орловский и Болховский Тихон, директор Государственного архива Орловской области Юлия Апарина, настоятель римско-католического прихода в г. Орле Александр Немчинов. раввин Орловской области Авраам – Александр Гришин.





Орловское Информбюро

20 июля 2020 года



