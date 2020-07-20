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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».
- COVID-статистика: сейчас с коронавирусом борются 1392 орловца, выздоровели 3880 человек.
- Очередной шаг по снятию ограничений. Сегодня в регионе заработали дневные стационары. Со строгим соблюдением новых правил.
- Сегодня знания демонстрировали те, кто выбрал биологию и иностранный. Некоторым не хватало личного общения с педагогами. Скажется ли это на результате? Сегодня мы побывали сразу в двух пунктах приема экзамена.
- С юбилеем! Сегодня ветеран Великой Отечественной войны Абрам Израилевич Миркин празднует 100 лет! ГТРК «Орел» подготовили юбиляру большой сюрприз.
- Шахматный турнир - на аллеях Спасского. Так отдали дань памяти известному шахматисту Ивану Сергеевичу Тургеневу, и заложили новую традицию.
Вести-Орёл
20 июля 2020 года