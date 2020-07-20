Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Очередной шаг по снятию ограничений. Сегодня в регионе заработали дневные стационары. Со строгим соблюдением новых правил.





- Сегодня знания демонстрировали те, кто выбрал биологию и иностранный. Некоторым не хватало личного общения с педагогами. Скажется ли это на результате? Сегодня мы побывали сразу в двух пунктах приема экзамена.





- С юбилеем! Сегодня ветеран Великой Отечественной войны Абрам Израилевич Миркин празднует 100 лет! ГТРК «Орел» подготовили юбиляру большой сюрприз.





- Шахматный турнир - на аллеях Спасского. Так отдали дань памяти известному шахматисту Ивану Сергеевичу Тургеневу, и заложили новую традицию.