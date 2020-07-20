Шахматный турнир - на аллеях Спасского-Лутовиново Наш великий земляк Иван Сергеевич Тургенев любил поразмышлять над шахматной партией. И среди литераторов считался лучшим шахматистом. Это вдохновило руководство музея-заповедника организовать шахматный турнир – Первый Тургеневский.





Принять участие в Первом Тургеневском шахматном турнире согласились порядка 70 человек. Любители шахмат приехали из Орла, Мценска, Болхова, Курска, Смоленска, Москвы и Белгорода. Дети и взрослые, опытные и начинающие – место за шахматной доской нашлось всем. Владимир Изотов, участник Тургеневского шахматного турнира (г. Мценск): «Для меня шахматы это и наука и искусство. Очень хорошо стимулирует мозг. Кто играет в шахматы, занимается умственной работой, обычно и в зрелом возрасте сохраняют здравый смысл». Такого же мнения был и сам Тургенев. Во время каждой партии Иван Сергеевич очень переживал, эмоции порой перехлестывали. Бывая в Спасском, писатель много времени посвящал шахматам. И идею своего управляющего провести турнир уж точно бы поддержал. Сергей Ступин, директор музея-заповедника И.С.Тургенева «Спасское-Лутовиново»: «Он был лучшим шахматистом среди литераторов и лучшим литератором среди шахматистов». Вадим Тарасов, заместитель губернатора Орловской области по планированию, экономике и финансам: «Я надеюсь, что этот шахматный турнир войдет в добрую традицию тех спортивных мероприятий, которые будут проходить на территории нашего региона, он станет ежегодным и будет проводиться накануне Всемирного дня шахмат». Среди почетных гостей турнира - шестой президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) первый президент Республики Калмыкия Кирсан Илюмжинов и известный гроссмейстер, чемпион мира среди юношей 1975 года Валерий Чехов. Личность Кирсана Илюмжинова на протяжении двух десятков лет неотрывно была связана с шахматами. За время работы на посту президента ФИДЕ он организовал Кубок мира, ввел Гран-При. Шахматный город Сити-Чесс в Элисте стал тем местом, где регулярно проводятся различные соревнования, научные конференции, международные форумы. Кирсан Илюмжинов, президент Международной шахматной федерации (1995—2018 гг.): «Шахматы, я думаю, единственный вид спорта или один из немногих видов человеческой деятельности, который одновременно развивает два полушария. Когда ребенок садится за шахматы, он просчитывает ходы, а это значит, что левое полушарие, которое отвечает за логическое мышление, начинает включаться. А так как фигуры нельзя переставлять, нужно представлять в голове, какая будет позиция через несколько ходов, значит развивается творческое начало». Кстати, детей на аллеях Спасского оказалось немало. Стойко держались юные шахматисты в сеансе одновременной игры с гроссмейстером Валерием Чеховым. Совместная партия продолжалась более двух часов. Последним с поля боя ушел 11-летний Дмитрий Семиделихин. Партию проиграл, но проблем опытному шахматисту юный спортсмен доставил. Большое влияние оказала и поддержка семьи. Дмитрий Семиделихин, участник соревнований (г. Орел): «Сначала было сложно, да. Я волновался. Это было в первый раз... То, что я сыграл, наверное, это мне поможет... Я не только шахматами занимаюсь, я еще и на гандбол хожу». Евгений Семиделихин, житель г. Орла: «Во время самоизоляции мы попробовали играть онлайн. Это совсем, конечно, все другое. Тут, помимо игры, есть общение». К сожалению, самого Ивана Сергеевича Тургенева среди участников шахматного турнира не было. Но узнаваемый профиль писателя стал основой для логотипа шахматного праздника. Шахматными партиями праздник не ограничился. Валерий Чехов подробно разобрал одну из партий Тургенева, а Кирсан Илюмжинов поведал о том, как же шахматы были признаны видом спорта и при чем здесь советский кинематограф. Но это уже совсем другая история.





Анастасия Дорохова

20 июля 2020 года



