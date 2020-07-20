В орловских поликлиниках возобновили работу дневные стационары

Это стало возможным благодаря соблюдению жестких санитарно-эпидемиологических норм.

Маски, бахилы и обработка рук антисептиком - обязательные атрибуты для пациентов. Температура - не выше 37 градусов. Дополнительное условие - отрицательный тест на коронавирус.

Пациенты опасаются, что список тех, кто может воспользоваться стационаром, сократится в два раза. Причина - объективная, объясняют врачи. Одно из обязательных условий для начала работы - увеличить время на санитарную обработку палат. Будет проводиться не только дезинфекция, но и обеззараживание воздуха. Следующий пациент может войти в палату только спустя два часа после обработки.

График приема составлен таким образом, чтобы избежать пересечения пациентов, для этой же цели организован отдельный вход и выход.

Палаты, предназначенные для лечения в дневных стационарах, рассчитаны на двух человек. Согласно новым правилам теперь в них может находиться только один пациент. Кстати, все пациенты, поступившие в дневной стационар, обязаны предоставить и результат теста на COVID-19.

Возобновилась работа и физиотерапевтического отделения. Здесь также увеличена пауза между пациентами - это у некоторых вызывает недовольство. Но врачи утверждают, что тщательная санобработка дает гарантию не заразиться.