Сегодня орловские выпускники сдавали биологию и иностранный язык

Эти предметы сдают по выбору.

Сдавать биологию в нашей области решили 848 человек.

Английский своим госэкзаменом выбрали 349 участников. Немецкий с французским - менее популярны, их сдавали 22 человека. Экзамен по иностранному языку проходит в два дня. Сегодня сдавали письменную часть.

Впереди у экзаменуемых - иностранный устный и химия. А с 24 июля начнется резервный этап ЕГЭ.

Экзамены проходят с соблюдением всех эпидемиологических правил, прописанных Роспотребнадзором. Нарушений в регионе к данному часу не выявлено.