Сегодня орловские выпускники сдавали биологию и иностранный язык

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Сегодня орловские выпускники сдавали биологию и иностранный языкЭти предметы сдают по выбору.
Сдавать биологию в нашей области решили 848 человек.
Английский своим госэкзаменом выбрали 349 участников. Немецкий с французским - менее популярны, их сдавали 22 человека. Экзамен по иностранному языку проходит в два дня. Сегодня сдавали письменную часть.
Впереди у экзаменуемых - иностранный устный и химия. А с 24 июля начнется резервный этап ЕГЭ.
Экзамены проходят с соблюдением всех эпидемиологических правил, прописанных Роспотребнадзором. Нарушений в регионе к данному часу не выявлено.
Всеволод Трифонов
20 июля 2020 года