В центре Орла на малыша упала световая опора

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В центре Орла на малыша упала световая опораВозбуждено уголовное дело по факту получения малолетним ребенком травмы во время прогулки в центре города Орла.
Региональным следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».
По данным следствия, 18 июля 2020 года во время прогулки с мамой по площади Ленина города Орла трехлетний ребенок, пробегая по газону, задел металлическую конструкцию с осветительными приборами, в результате чего световая опора упала на него, причинив телесные повреждения в виде перелома правой ключицы.
Для оказания необходимой медицинской помощи ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следствием будет дана уголовно-правовая оценка действиям (бездействию), должностных лиц, ответственным за приемку выполненных работ по монтажу световых опор.
Расследование уголовного дела продолжается, сообщает сайт
СУ СК РФ по Орловской области.
Орловское Информбюро
20 июля 2020 года