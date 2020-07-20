понедельник 20.07.2020 21:38:38 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

В центре Орла на малыша упала световая опора

Возбуждено уголовное дело по факту получения малолетним ребенком травмы во время прогулки в центре города Орла.


Региональным следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».
 
По данным следствия, 18 июля 2020 года во время прогулки с мамой по площади Ленина города Орла трехлетний ребенок, пробегая по газону, задел металлическую конструкцию с осветительными приборами, в результате чего световая опора упала на него, причинив телесные повреждения в виде перелома правой ключицы.
 
Для оказания необходимой медицинской помощи ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение.
 
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следствием будет дана уголовно-правовая оценка действиям (бездействию), должностных лиц, ответственным за приемку выполненных работ по монтажу световых опор.
 
Расследование уголовного дела продолжается, сообщает сайт СУ СК РФ по Орловской области.



Орловское Информбюро
20 июля 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.