В центре Орла на малыша упала световая опора

Возбуждено уголовное дело по факту получения малолетним ребенком травмы во время прогулки в центре города Орла.

Региональным следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

По данным следствия, 18 июля 2020 года во время прогулки с мамой по площади Ленина города Орла трехлетний ребенок, пробегая по газону, задел металлическую конструкцию с осветительными приборами, в результате чего световая опора упала на него, причинив телесные повреждения в виде перелома правой ключицы.

Для оказания необходимой медицинской помощи ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следствием будет дана уголовно-правовая оценка действиям (бездействию), должностных лиц, ответственным за приемку выполненных работ по монтажу световых опор.