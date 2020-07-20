«Бессмертный полк» пройдет в 2021 году 9 мая Владимир Путин поддержал перенос акции на следующий год. Он заявил об этом сегодня на встрече с рабочими судостроительного завода «Залив» в Керчи.





Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на ТАСС, глава государства отметил, что в следующем году акция «Бессмертный полк» пройдет широко и красиво. Владимир Путин: «Весь смысл мероприятия подобного рода заключается в том, чтобы российский народ продемонстрировал единство перед лицом памяти наших отцов, дедов. Мы же перенесли на более поздний срок и Парад Победы, и голосование по поправкам в Конституцию, делая это осознанно, потому что такие мероприятия нельзя проводить любой ценой, ценой здоровья и жизни наших людей». Организаторы мероприятия предложили перенести его на 9 мая 2021 года.





Орловское Информбюро

20 июля 2020 года



