В Орловской области возобновилась выдача патентов для осуществления трудовой деятельности мигрантов

|
|
В Орловской области возобновилась выдача патентов для осуществления трудовой деятельности мигрантовВыдача патентов для мигрантов была приостановлена из-за пандемии. Также на этот период всем иностранцам автоматически продлили миграционный учёт.
Актуальный правовой статус иностранных граждан, находящихся в России, обсуждался на совещании в областном управлении по вопросам миграции. Участникам встречи - представителям национальных диаспор и религиозных объединений, сотрудникам вузов региона, работающих с иностранцами, объяснили и другие значимые изменения в законодательстве.
Наталия Балашова, начальник Управления по вопросам миграции УМВД России по Орловской области: «Такие встречи, я считаю, приведут к снижению миграционных рисков, и к тому, что иностранные граждане на территории РФ будут себя чувствовать защищенными и в комфортных условиях осуществлять трудовую деятельность, обучение».
Антон Киселёв
20 июля 2020 года