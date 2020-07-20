В Орловской области возобновилась выдача патентов для осуществления трудовой деятельности мигрантов

Выдача патентов для мигрантов была приостановлена из-за пандемии. Также на этот период всем иностранцам автоматически продлили миграционный учёт.

Актуальный правовой статус иностранных граждан, находящихся в России, обсуждался на совещании в областном управлении по вопросам миграции. Участникам встречи - представителям национальных диаспор и религиозных объединений, сотрудникам вузов региона, работающих с иностранцами, объяснили и другие значимые изменения в законодательстве.